Fano | Anastasiia uccisa dall' ex marito | il video della fuga del killer

Alashrj, 42 anni, e, ucraina, 23 anni, erano arrivati aa marzo, dopo l'inizio della guerra in Ucraina , insieme al figlioletto di 2 anni. Avevano trovato lavoro, lei come cameriera ...In merito al femminicidio avvenuto a(PU) i Carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno diffuso un video in cui si vede l'uomo indagato, il marito di, uccisa con 13 coltellate il 13 novembre scorso, nel ...Roma, 19 nov. (askanews) - In merito al femminicidio avvenuto a Fano (PU) i Carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno diffuso un video in cui si vede l'uomo indagato, il marito di A ...I carabinieri hanno diffuso un video che documenta alcune fasi della fuga da Fano di Moustafa Alashrj, arrestato a Bologna per l'omicidio della ex moglie Anastasiia. Nel video, con ...