F1 Gp Abu Dhabi | Vettel | “Stanotte dormirò | domani devo correre”

(Di sabato 19 novembre 2022) “Vi aspettavate la pole? La pole era difficile (ride, ndr), ci manca un secondo ma è stata un’ottima sessione. Me la sono goduta ed è stata divertente, a partire dal Q2.stasera? Per forza,. Perònon lo so”. Queste le parole del 4 volte campione del mondo di Formula 1, Sebastian, pilota dell’Aston Martin, all’ultima gara della sua carriera dopo le qualifiche del Gran Premio di Abudi Formula 1 concluse al nono posto. Nella sua ultima stagioneè riuscito comunque a mettersi dietro il suo compagno, Lance Stroll. Il pilota tedesco si trova in 11^ posizione con 36 punti, il canadese in 15^ con soli 14 punti conquistati. SportFace.