F1 | Fernando Alonso | “Contento per il nono posto di Vettel | domani speriamo di vedere entrambi la bandiera a scacchi”

Leggi su oasport

(Di sabato 19 novembre 2022) Qualifica non così positiva in base alle aspettative della vigilia per, eliminato di un soffio in Q2 e costretto a rimontaredalla decima piazza sulla griglia di partenza del Gran Premio di Abu Dhabi 2022, ultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lo spagnolo dell’Alpine, undicesimo in prova, usufruisce della penalità di 3 posizioni comminata alla McLaren di Daniel Ricciardo per l’incidente del primo giro in Brasile con la Haas di Kevin Magnussen. Il 41enne asturiano scatterà dunque subito alle spalle di Sebastian, che disputa proprio a Yas Marina la sua ultima gara della carriera in F1. “Sonoper la sua nona posizione in griglia. Non è che lo abbiamo aiutato, ma tutti abbiamo cercato di tenerlo d’occhio se lo vedevamo nello specchietto, perché vogliamo ...