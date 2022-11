Eccessivo Striscia nel mirino della vip | cosa mandano in onda | caos a Mediaset

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 novembre 2022)la Notizia nel. Non è passato inosservato il servizio del tg satirico di Canale 5 invenerdì 18 novembre. Qui veniva tirata in ballo un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Si tratta di Martina Grado. La ragazza era al centrorubrica "Ininfluencer", in cui vengono mostrati una carrellata di errori grammaticali e di strafalcioni da parte di influencer. Tra loro ecco che è spuntata Martina Grado, attualmente fidanzata con l'ex tronista Giacomo Czerny. Il motivo? Aver detto in una storia ‘supanCe' così come si scrive e non con la sua pronuncia. Apriti cielo, la Grado non l'ha presa affatto bene arrivando a perdere le staffe: "Storpio mille parole in modo ironico dal 95 (chi mi segue lo sa, il piede lo chiamo piedo per citarvi un esempio). Far passare dell'ironia per ignoranza mi sembra ...