(Di sabato 19 novembre 2022) DelVia degli Scipioni, 122 – 00192Tel. 06/3211612 Sito Internet: www.enotecadel.it Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 12/20€, primi 16/17€, secondi 23/32€, dolci 8€ Chiusura: Domenica OFFERTA Una proposta gastronomica che abbiamo trovato più convincente ci induce a migliorare il nostro giudizio su questa enoteca, che rimane il punto di riferimento in zona Prati per gli amanti del vino. Sui classici della ristorazione da enoteca nulla da eccepire: ottima la consistenza della mozzarella di bufala che abbiamo provato e davvero gustosa la loro rivisitazione della tartare di manzo con zenzero e pomodorini secchi, perfetti in abbinamento ad un buon calice di vino. Se invece avevamo mostrato delle riserve sui piatti più complessi e volutamente ricercati della proposta di primi e secondi, che ...

Secolo d'Italia

Si tratta dell'inizio, o meglio la continuazione, da stranieri e pellegrini " come ripetevaFrancesco d'Assisi "viaggio che non si fa da soli ma in un cammino comune in cui si è sostenuti ...... dove si parleràbeato Carlo Acutis e dei suoi valori: protagonisti i ragazzi della Lega Pro e padre Carlos Acácio Gonçalves Ferreira,francescano cappuccino, rettoresantuario della ... Del Frate - Roma L'ex presidente del Bundestag Wolfgang Schäuble fa mea culpa sulla Russia: "il partito ha fatto degli errori".Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...