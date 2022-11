Cosa comporta il nuovo rialzo dei tassi Lagarde gela l' Italia

(Di sabato 19 novembre 2022) Christineparla e il costo del debitono sale. Peccato perché il governatore di Bank, Ignazio Visco, ce l'aveva messa proprio tutta per cercare di convincere la presidente della Bce che sì l'inflazione va combattuta e che ivanno alzati, ma con cautela e giudizio, senza isterismo stile Federal Reserve. E invece no, a Francoforte sembrano aver deciso che il costo del denaro va aumentato ancora e anche in fretta e pazienza sea rimetterci è quel poco di crescita acquisita all'indomani della grande pandemia. E così,dixit, la Banca centrale europea continuerà ad alzare idi interesse, fino a raggiungere «livelli in grado di far tornare l'inflazione al nostro obiettivo di medio termine (2% simmetrico, ndr) in maniera tempestiva». Perché «limitarsi a ...

Abruzzoweb.it

... con tutti gli orpelli burocratico/organizzativi che esso, bensì un libero "Movimento" di ... Un Movimento quindi aperto a tutti coloro che ancora credono che il governo dellapubblica, ...Ma Benno siin modo strano. Ha una fissazione per il fisico, passa ore ad allenarsi, ... La Corte d Assiste di Bolzanodeciderà Articoli più letti Tutto sulla famiglia reale del ... COMUNITÀ MONTANE: DI BENEDETTO, "COSA COMPORTA IN PDL TRASFORMARLE IN UNIONI DEI COMUNI" | Ultime notizie di cronaca Abruzzo - AbruzzoWeb Christine Lagarde parla e il costo del debito italiano sale. Peccato perché il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, ce l'aveva messa ...Quello immortalato nella foto sembra un momento di tensione. Ma non lo è: uno vuol giocare, l’altra no. E se lo dicono utilizzando un linguaggio non verbale. Che non lascia dubbi ...