Il Sole 24 ORE

Durante la settimana della cucina italiana del mondo rilanciamo la necessità di usare anche le nuove tecnologie digitali a partire dallacontrastare i prodotti taroccati, AgroPirateria ...Durante la settimana della cucina italiana del mondo rilanciamo la necessità di usare anche le nuove tecnologie digitali a partire dallacontrastare i prodotti taroccati, AgroPirateria ... Blockchain per tutelare Pizza, Pasta e Panettone "Made in Italy" - Il Sole 24 ORE Durante la settimana della cucina italiana del mondo rilanciamo la necessità di usare anche le nuove tecnologie digitali a partire dalla Blockchain per contrastare i prodotti taroccati, AgroPirateria ..."Crediamo che il metaverso e la blockchain siano il futuro di Internet", ha affermato He Yi, co-fondatore e chief marketing officer di Binance. "Siamo onorati di collaborare con Cristiano per aiutare ...