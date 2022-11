Benno Neumair condannato all’ergastolo per l’omicidio dei genitori

(Di sabato 19 novembre 2022), il 31enne originazio di Bolzano che il 4 gennaio 2021 ha ucciso entrambi i, Petere Laura Perselli, facendo finire i corpi nell’Adige, è stato, come era stato richiesto dall’accusa nella sua arringa. Per il reato di soppressione di cadavere è statoa tre anni di reclusione. Questo significa quindi che la pena complessiva nei confronti del ragazzo, che solo successivamente ha ammesso le sue colpe, è paricon un anno di isolamento diurno e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Vi raccomandiamo... Curato con l’omeopatia, bimbo muore d’asma a 7 anni:accusati di omicidio ...

