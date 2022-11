“Bene le domeniche ecologiche Ora però replichiamo l’esperimento anche in nei giorni feriali” | Bonessio EV

(Di sabato 19 novembre 2022) “In occasione della prima domenica ecologica voglio esprimere il mio apprezzamento e la totale condivisione per la decisione del sindaco Gualtieri di incrementare il numero delle eco-che quest’anno sono passate da 4 a 5. Si tratta di un chiaro segnale che va nella direzione di incoraggiare tutti i cittadini ad attuare un forte cambiamento degli stili di vita e che dimostra la volontà di migliorare l’ambiente in cui viviamo aficio delssere collettivo. Per incrementare l’utilizzo del trasporto pubblico che porta a un grande miglioramento della qualità dell’aria con la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e notevoli risparmi nel consumo di combustibili fossili ci vorrebbeil coraggio di osare un po’ di più. Suggerisco, ad esempio, di sperimentare la gratuità dei mezzi pubblici e il ...

LavoroLazio.com

" In occasione della prima domenica ecologica voglio esprimere il mio apprezzamento e la totale condivisione per la decisione del sindaco Gualtieri di incrementare il numero delle eco -che quest'anno sono passate da 4 a 5. Si tratta di un chiaro segnale che va nella direzione di incoraggiare tutti i cittadini ad attuare un forte cambiamento degli stili di vita e che ...Il talk salteràcinque puntate tornano in onda il giorno di Natale, domenica 25 dicembre. Domenica scorsa, infatti, la Fialdini ha spiegato: Infatti per le successiveRai1 trasmetterà ... Roma, Bonessio (EV): “Bene le domeniche ecologiche. Ora però replichiamo l’esperimento anche in alcuni giorni feriali” Domenica 20 novembre a Kalongo viene proclamato beato padre Giuseppe Ambrosoli, medico comboniano, fondatore di un grande ospedale in Uganda. La sua vita dedicata ad accogliere e curare i malati è un ...Il presidente della Regione Emilia-Romagna annuncerà la sua candidatura al circolo del Pd di Campogalliano: l’assemblea del Partito Democratico ha definito il percorso congressuale. Schlein: «Partecip ...