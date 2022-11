Autonomia differenziata | Carfagna | La bozza Calderoli è una provocazione contro il Sud

(Di sabato 19 novembre 2022) “Sicuramente laè unail Sud. Sono contenta che ieri si sia registrata una marcia indietro, vedremo il Governo alla prova dei fatti”. Lo ha detto l’ex ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara, a margine dell’assemblea nazionale di Azione che in serata dovrebbe eleggerla presidente del partito, in riferimento all’. “Io personalmente non sono contraria all’, sono favorevole – ha aggiunto – ma a un’che rispetti il dettato costituzionale. Mentre l’è facoltativa, ci sono altre cose obbligatorie come ad esempio la definizione e il finanziamento dei Lep, quei servizi, diritti e prestazioni che devono essere garantiti a tutti i cittadini italiani del ...

... per la Lega, e il presidenzialismo, per Fratelli d'Italia: 'Sono passate poche settimane', dice Letta, 'e già emerge un pasticcio istituzionale con la somma die ..."Il governo di centrodestra vuole rifilare al Paese un pasticcio istituzionale con questa forma dipiù presidenzialismo che ieri, in modo pasticciato, è stato raccontato come ...L’autonomia differenziata è il modo più rapido per distruggere la coesione sociale, culturale ed economica del paese e per renderlo più debole e irrilevante, da Nord a Sud. Uno sbaglio, enorme, sia ...interpellata dall’AdnKronos sul tema dell’autonomia differenziata, al centro del dibattito politico. “Per non parlare della questione finanziaria e dei LEP, che il ministro vuole ancora ancorare alla ...