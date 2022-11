Volo Mh17 | Zelensky | Sentenza importante della corte olandese

(Di venerdì 18 novembre 2022) "In Olanda e' stata presa una decisione molto. C'e' stata la prima condanna per gli assassini che nel 2014 hanno distrutto il Boeing malese nel cielo sopra il Donbass. Tre persone sono ...

... sulla sentenza emessa da un tribunale olandese che ha condannato in contumacia all'ergastolo i tre sospettati - due cittadini russi e un ucraino - ritenuti colpevoli dell'abbattimento del...... fa discutere l'iniziativa di Mike Itkis in corsa per il congresso a New York, la sentenza della corte olandese: fu un missile filorusso ad abbattere ilin Ucraina. Ergastolo ai tre ...Il tribunale di Amsterdam ha condannato tre separatisti filorussi all'ergastolo. Erano accusati di aver preso parte all'abbattimento del volo MH 370 Amsterdam-Kuala Lumpur della Malaysia Airlines ...Il 17 novembre il tribunale di Badhoevedorp ha condannato all’ergastolo in contumacia tre ribelli ucraini filorussi per l’abbattimento del volo Mh17 della compagnia Malaysia Airlines, avvenuto il 17 ...