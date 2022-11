Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2022 ore 12 | 30

(Di venerdì 18 novembre 2022)18 NOVEMBREORE 12:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE, CODE TRA NOMENTANA E A24 IN CARREGGIATA INTERNA, INOLTRE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’APPIA SULLA CARREGGIATA ESTERNA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE E SULLA CASILINA TRA LAGHETTO E RACCORDO CODE SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI INFINE, SULLA SALARIA CODE PER LAVORI TRA PASSO CORESE E COLLE SAN PIETRO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral

