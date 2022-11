Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 novembre 2022)18 NOVEMBREORE 10:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA REGIONALE DI FROSINONE E DI GAETA INCIDENTE AL KM 45+500, CODE ALTEZZA VALLE BERNARDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ASUL RACCORDO ANULARE, CODE TRA CASILINA E CASSIA NELLE DUE DIREZIONI, INOLTRE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’APPIA SULLA CARREGGIATA ESTERNA CODE IN DIREZIONE CENTRO SUL TRATTO URBANO DELLA A24. SI STA IN FILA TRA DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE E SULLA CASILINA TRA LAGHETTO E RACCORDO INFINE, SULLA SALARIA CODE PER LAVORI TRA PASSO CORESE E COLLE SAN PIETRO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO ...