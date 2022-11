Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2022 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 novembre 2022)18 NOVEMBREORE 09:05 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA PONTINA CON CODE IN DIREZIONETRA APRILIA E VIA APRILIANA DIREZIONESULLA SP1 CIMINA INCIDENTE AL KM 10+000, CODE ALTEZZA BIVIO SAN MARTINO AL CIMINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA SS675 UMBRO LAZIALE CODE PER INCIDENTE TRA VITORCHIANO E BAGNAIA MONTEFIASCONE DIREZIONE VITERBO PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E A24, IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONESUD EFIUMICINO LUNGHE CODE IN DIREZIONE CENTRO SUL TRATTO URBANO DELLA A24. SI STA IN FILA TRA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST TRAFFICO INTENSO VERSO ...