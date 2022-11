Sondaggi elettorali Winpoll | nel Lazio tra D’Amato e Rocca solo il 2 | 3%

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il possibile candidato del M5S Fassina sarebbe al 12,9% Nei prossimi mesi si voterà per il rinnovo del presidente e del consiglio regionale di Lombardia e. Anche se si trattadi due regioni, sono rispettivamente la prima e la seconda per popone nel nostro Paese, e la loro importanza come test politico è indiscutibile. Se in Lombardia l’attenzione è sullo strappo di Letizia Moratti, che si candida con il Terzo Polo, nel, invece, ad affrontare un centrodestra unito dietro al presidente della Croce Rossavi è un’alleanza tra Pd, +Europa, Azione e Italia Viva, che punta sull’assessore uscente alla sanità. Nulla è però ancora certo, Sinistra Italiana, Verdi e parte del Pd vorrebbero un campo largo che includa anche il Movimento 5 ...