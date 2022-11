Ronaldo | l' ultima impossibile sfida a Messi - Sport - quotidiano net

Corriere dello Sport

Leo è il grande favorito, CR7 in crisi con lo United e con una Nazionale meno stellare: l'ultimo faccia a faccia mondiale chiude ...scherza, ma la sua aspirazione è sincera: 'Abbiamo un allenatore fantastico e ottimi ... E chissà che invece questo Mondiale in Qatar non possa regalare un'grande sfida tra i due campioni. "Cristiano Ronaldo potrebbe aver già giocato l'ultima gara con lo United" Ronaldo, l’ultima impossibile sfida a Messi Leo è il grande favorito, CR7 in crisi con lo United e con una Nazionale meno stellare: l’ultimo faccia a faccia mondiale chiude un’era ...Nell’ultima intervista rilasciata, il portoghese, avrebbe manifestato tutto il suo malessere sulla situazione senza tralasciare niente. La cosa certa è che la carriera di Cristiano Ronaldo sembra ...