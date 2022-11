Roma | Coric dimentica una pistola in hotel Ma era finta

Ante, 25 anni, centrocampista dellaormai da tempo fuori rosa, dopo che in estate ha rifiutato tutte le destinazioni dopo vari prestiti, fa parlare di sé per una storia che, col calcio giocato, ...'Nella stanza 1104 c'è una pistola. Chiamate la polizia!'. Inizia così la bizzarra vicenda che ha visto coinvolto Ante, l'ex gioiellino acquistato dallanell'estate del 2018 - operazione studiata dal ds Monchi - e finito tra i fuori rosa, dopo tre anni passati a girare l'Europa in prestito senza mai ...Ante Coric, 25 anni, centrocampista della Roma ormai da tempo fuori rosa, dopo che in estate ha rifiutato tutte le destinazioni dopo vari prestiti, fa parlare di sé per una storia che, col calcio ...proprio quella in cui aveva soggiornato il centrocampista croato della Roma, classe 1995, pagato una montagna di soldi e da molto tempo finito fuori rosa, in compagnia di un amico. Coric aveva ...