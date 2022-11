Quota 103 e conferma per Ape social e Opzione Donna | più netto nella busta paga 30 miliardi per la Legge di Bilancio BOZZA

(Di venerdì 18 novembre 2022) Non c'è tempo da perdere, ladi2023 va approvata dal governo il prima possibile per poi permettere al Parlamento il via libera definitivo entro il 31 dicembre, pena l'esercizio provvisorio e scenari decisamente preoccupanti. L'articolo .

La prima bozza della Legge di Bilancio 2023, incentrata sulla copertura delle spese maxi per il caro energia, include ancheper l'anticipo pensionistico e il taglio di due punti cuneo fiscale ma manca qualche 'pezzo' importante : dei 35 miliardi di finanziamenti statali previsti, infatti, una piccola parte vanno ...... se non toccasse i diritti, la dignità e le aspirazioni dei cittadini, sembrerebbe uno scherzo: prima100, poi 102, adesso parrebbe, ovvero si passa da 64 anni più 38 contributi a 62 più 41(...Riduzione o azzeramento per un anno dell’Iva su pane, pasta e latte e Iva ridotta al 5% sui prodotti per l’infanzia e l’igiene intima femminile, cioè gli assorbenti. Sono alcune delle delle misure che ...La nuova ipotesi di Quota 103 per sostituire Opzione donna e Ape sociale, potrebbe permettere di lasciare il lavoro a 62 anni e 41 di contributi Il tempo stringe ed entro la fine dell’anno, quando ...