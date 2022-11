PERONI TOP10 | LA PRESENTAZIONE DELLA QUINTA GIORNATA

Leggi su seriea24

(Di venerdì 18 novembre 2022) SABATO ALLE 18.05 IN DIRETTA RAISPORT E ELEVEN SPORTS IL DERBY D’ITALIA Roma – Torna nel fine settimana del 12-13 novembre ilche scende in campo con il quinto turno d’andata. Sabato alle 16.00 si inizia dal “Mirabello” dove il Valorugby padrone di casa e secondo in classifica a pari punti con il Viadana riceve il Mogliano Veneto, penultimo in graduatoria: diretta su Eleven Sports subito dopo la conclusione del test-match del “Franchi” tra l’Italia e l’Australia. Alle 18.05, in simulcast RaiSport/Eleven Sports, per continuare un pomeriggio tutto da dedicare alla palla ovale, l’attenzione si sposta al “Plebiscito” che dopo aver ospitato la scorsa settimana la sfida tra gli Azzurri di Kieran Crowley e le Samoa è teatro del Derby d’Italia numero centosettantaquattro. I Campioni d’Italia in carica del Petrarca e la Femi-CZ Rovigo danno ...