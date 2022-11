Papa Francesco “In Ucraina la pace è possibile”

(Di venerdì 18 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo continuamente attenti all’evolversi della situazione. La Segreteria di Stato lavora e lavora bene, ogni giorno, e sta valutando qualsiasi ipotesi e dando valore a ogni spiraglio che possa portare verso un cessate il fuoco vero, e dei negoziati veri. Nel frattempo, siamo impegnati nel sostegno umanitario al popolo della martoriatae cerchiamo di sviluppare una rete di rapporti che favorisca un avvicinamento tra le parti, per trovare delle soluzioni. Inoltre, la Santa Sede fa quello che deve per aiutare i prigionieri”. Così, in un’intervista a La Stampa,sulla situazione inche, quanto a una riconciliazione tra Mosca e Kiev, dice: “Sì, ho speranza. Non rassegniamoci, la. Però bisogna che tutti si impegnino per ...

