Oggi è un altro giorno | quando torna in onda Serena Bortone

"Sono convinto cheabbiamo bisogno di unapproccio, piuttosto che quello di salvare l'Europa per costruirla. Basta reagire: bisogna iniziare a sviluppare piani strategici . Ci serve una ...Definito un vero e proprio scandalo, l'ennesimo per la Rai dopo il Caso Memo Remigi aè ungiorno , non è un momento facile per la Rete Ammiraglia. Dagospia ha sottolineato una parte ...MILANO (Reuters) - L'Autorità Antitrust ha erogato una sanzione di oltre 5 milioni di euro a Enel e alle agenzie partner per pratiche ingannevoli nella vendita di ...MILANO (Reuters) - Si interrompe la curva in miglioramento dei principali indicatori dell'epidemia da Covid-19 in Italia, con l'incidenza settimanale, l'indice di trasmissibilità e i ricoveri che ...