Napoli | Olivera e la sfida ai Mondiali con Kim VIDEO

Mathias, difensore dele dell'Uruguay, ha parlato in conferenza stampa in vista dei Mondiali in Qatar Mathias, difensore dele dell'Uruguay, ha parlato in conferenza stampa in ...Formazione Uruguay URUGUAY 4 - 4 - 2: Rochet; Araujo, Godin, Gimenez,; Valverde, Bentancur, Vecino, De Arrascaeta; Suarez, Nunez. Tutte le news sul calciomercato e sulCalcioNapoli24.Il terzino sinistro uruguaiano Olivera ha dichiarato in vista della sfida ai Mondiali in Qatar contro la Corea del Sud di Kim, suo compegno di squadra al Napoli: "Ci saluteremo in campo".giovedì è in programma Uruguay-Corea del Sud che vedrà uno di fronte all'altro Olivera e Kim. L'altro protagonista del Napoli in Qatar sarà Anguissa che farà l'esordio con il Camerun giovedì nel match ...