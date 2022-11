Napoli | Kvaratskhelia | 'Vi spiego perché esulto alla Curry Non mi fermo mai | voglio regalare felicità'

Kvichaa cuore aperto nel documentario pubblicato sui social, sul canale a lui dedicato, Crocobet . Parla di tutto, in primo piano naturalmente la sua esperienza in Italia e al. Ma ...Il talento delsi è raccontato nel corso di un documentario realizzato da Crocobetracconta il suo rapporto condopo questi primi mesi: AFFETTO - 'I tifosi delmi ...Khvicha Kvaratskhelia, stella del Napoli in questo avvio di stagione, si è raccontato in una lunga intervista a Gt e Crocobet, regional partner del club azzurro: "I tifosi mi incoraggiano e mi ...Kvicha Kvaratskhelia a cuore aperto nel documentario pubblicato sui social, sul canale a lui dedicato, Crocobet. Parla di tutto, in primo piano naturalmente la sua esperienza in Italia e al Napoli. Ma ...