Lombardia | Fontana | ' centrodestra compatto | sono orgoglioso di poterlo rappresentare'

(Di venerdì 18 novembre 2022) Milano, 18 nov. (Adnkronos) - "Il, sia a livello nazionale che a livello regionale e iomoltodi". Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio, a margine della tappa di Alzano Lombardo del tour 'Aree Interne'. Il giorno dopo l'ufficializzazione del nome di Pierfrancesco Majorino per la candidatura della coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni regionali, il governatore lombardo precisa che "appena il governo avrà stabilito la data delle elezioni, inizieremo la campagna elettorale che, da parte mia, sarà impostata soltanto sulle cose concrete, le cose fatte e le cose che dovremo fare, sui progetti che abbiamo in mente per la nostra regione e sul futuro che si ...

LA NOTIZIA

... no alla candidatura: 'Servono facce nuove' Letizia Moratti si dimette da vicepresidente della, si apre la partita per le Regionali: 'Finito rapporto fiducia con' La coalizione di ...Elezioni Regionali 2023: Lazio ealle urne/1 - Dal Pd ultimo no a Letizia Moratti/2 - Sala: "Impasse spiacevole nel centrosinistra" Lazio/1 - Sondaggio: la destra sfiora ... Lombardia al voto insieme al Lazio. Il piano anti-Moratti di Fontana (ANSA) - MILANO, 18 NOV - "Credo che la sfida sia oggettivamente fra me e Fontana visto che la corsa è per arrivare primi": così ha detto al tgR Lombardia Pierfrancesco Majorino candidato presidente ...Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della tappa di Alzano Lombardo del tour 'Aree Interne'. Il giorno dopo l'ufficializzazione del nome di Pierfrancesco ...