“La mia sedia a Ballando scricchiola” | Selvaggia Lucarelli spiazza | ruolo a rischio?

(Di venerdì 18 novembre 2022), giornalista e giurata dicon le Stelle, è stata ospite ieri della trasmissione La Vita in Diretta. Ovviamente il padrone di casa Alberto Matano ha introdotto l’argomento legato alla trasmissione del sabato sera di Rai1 condotta da Milly Carlucci, con una importante premessa: non parlare del caso Enrico Montesano., le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Nel commentare brevemente la vicenda, Selvaggia Lucarelli si è però lasciata sfuggire una frase particolare: Forse rientra lui ed esco io sento che lalì sta iniziando a scricchiolare. Si ......denuncia con ironia le problematiche che quotidianamente affronta una persona bloccata sulla...Stoica ha invitato Fedez ad dire di essere disabile come scusa per usare i voli privati ('la...Selvaggia Lucarelli, giornalista e giurata di Ballando con le Stelle, è stata ospite ieri della trasmissione La Vita in Diretta. Ovviamente il padrone di casa Alberto Matano ha introdotto l’argomento ...Alessandro Haber è finito in sedia a rotelle: da 8 mesi vive una vita da disabile ... che mi aiutano moltissimo, sento che il mio corpo sta cambiando, sto tornando in forze. Primo obiettivo: riuscire ...