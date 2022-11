Inter | per Musah il Valencia apre al prestito E Vazquez ha il via libera

Corriere dello Sport

... esce dalla tipologia vittimologica, e questo fa ritenere che l'assassino la conoscesse... Agguato a Milano, ucciso Vittorio Boiocchi: era il capo ultras dell'- guarda e.m.Tradotto: alcuni potrebbero cominciare a guardarsi intorno già da gennaio e l'potrebbe aprire alla cessioni immediata,non perderli a zero e poter mettere in cassa qualche milione da poter ... Inter, Calhanoglu: "Per lo Scudetto non ci siamo arresi" in ogni caso Spalletti sta strameritando il primato per livello di calcio e intensità. La mia non è una gufata. Una squadra top, il Napoli, a livello mondiale. Però ora stanno arrivando Milan, Juve e ...provare a fare lo sgambetto alle prestigiose avversarie per tornare a muovere la classifica Fiorentina e Inter si sfideranno domenica pomeriggio in casa delle toscane. Separate da un solo punto viola ...