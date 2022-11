“Il Congresso Usa sospenderà il sostegno a Kiev” | puntuale | ‘l’inopportuna’ per la pace uscita di Medvedev

Leggi su italiasera

(Di venerdì 18 novembre 2022) Come ha più volte dimostrato nel corso di questi mesi di guerra, l’ex presidente russo Dimitriha uno straordinario talento nell’esprimere la sua rispetto agli eventi, quando sarebbe invece molto più ‘proficuo’ non puntarne il faro addosso. Una sorta di puntualità inversa la sua, per la quale, quando le cose sembrano andare un filino meglio, con il suo ‘carico da 12’ altro non fa che riattizzare il fuoco dalle ceneri. Proprio nel momento in cui gli eventi lasciano sperare in un intervento delle diplomazie, eccoAd esempio, per rifarci agli ultimi fatti, dagli Stati Uniti sono giunti due segnali importanti: la posizione di Biden, che non ha fatto quell’incetta di gradimento che si aspettava dalle ‘votazioni di metà mandato’ (con ilsempre meno tollerante rispetto ai fiumi di denaro che continuano a prendere ...