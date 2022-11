I Red Devils gli fanno causa | Cr7 scaricato dallo United

Leggi su iltempo

(Di venerdì 18 novembre 2022) Caso Ronaldo-Manchester. Loscarica Cr7 e si prepara a fargliper inadempienza contrattuale dopo l'intervista a Piers Morgan in cui l'attaccante portoghese ha sparato a zero sul club, sulla proprietà dei Glazers e sull'allenatore Ten Haag. Lo riferisce il Times, spiegando che è praticamente certo che CR7 non indosserà più la maglia dei Red. Nel frattempo il 37enne cinque volte Pallone d'Oro non è più benvenuto al campo di allenamento di Carrington. Ufficialmente il club per ora si è limitato a una nota ufficiale per comunicare di aver intrapreso «passi appropriati» a seguito dell'intervista e di non voler rilasciare «altri commenti» fino a quando questo processo non si sarà concluso. Da quanto trapela, il tecnico olandese Ten Hag ha discusso del caso CR7 in una riunione con il co-presidente Joel ...