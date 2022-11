Guillermo del Toro | laurea honoris causa per il regista messicano di Pinocchio

(Di venerdì 18 novembre 2022)delha ricevuto lada parte della Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), considerata una delle migliori università dell’America Latina. A proposito di questo riconoscimento, ildiha dichiarato: “Questo premio è dedicato a ciò che è stato fatto ma anche a ciò che deve ancora venire. La biografia che mi è toccata è movimentata e fortuita, ma profondamente personale. A chi viene: il cammino è sempre aperto E quel sentiero che era mio lo passo a te”. Doctor Delpic.twitter.com/kr9ZRUn3A7 —del(@RealGDT) November 17, 2022 “I destinatari del riconoscimento si sono distinti per la loro qualità, per la loro sete di conoscenza, per la ...

... pronta a contare comunque su grandi ospiti, che vi sveleremo nel corsosecondo paragrafo. ... mentre è confermata anche la presenza dei noti opinionisti Rossella Erra e Anna Pettinelli e...La recensionePinocchio diToro, in sala dal 4 dicembre e su Netflix dal 9 dicembre Il burattino Pinocchio non è il frutto di un amore che deve trovare una casa o un oggetto in cui poter sbocciare, Pinocchio ...Ci si sente traditi, tanto più se parliamo di una favola come PINOCCHIO, ma la resistenza iniziale che si ha di fronte a questa edizione della favola di Collodi, firmata da Guillermo del Toro e dal ...Se siete alla ricerca di un film che ricostruisca letteralmente, sul grande schermo, la celebre fiaba che Carlo Collodi pubblicò nel 1881, Pinocchio di Guillermo del Toro non fa assolutamente per voi.