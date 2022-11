Gli ambientalisti prendono di mira le opere di Andy Wharol | con cosa ricoprono l' auto | GUARDA

(Di venerdì 18 novembre 2022) Nuova azione degli ecologisti di 'Ultima Generazione' contro un'opera d'arte. A essere presa diquesta volta è stata 'La macchina' diWarhol, in esposizione alla mostra 'Warhol: La Pubblicità Della Forma' alla Fabbrica del Vapore di Milano. Gli attivisti hanno gettato farina sull'opera, attaccandosi poi alla vettura, per essere poi trascinati via dagli addetti della struttura. Una donna del gruppo ha invocato la necessità di "un consumo sostenibile".

