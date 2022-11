Francesco Oppini | «Ho rifiutato il Grande Fratello Vip per Barbara D’Urso»

(Di venerdì 18 novembre 2022) FrancoEra dato come papabile concorrente fino all’ultimo. Poi Francoha deciso di dire no alVip rinunciando a seguire le orme del figlio,, ma anche ad una lauta proposta economica. Intervenuto su Rtl 102.5, nel corso di Trends & Celebrities, l’attore ha spiegato il motivo del suo rifiuto: tornare a teatro. “Da gennaio comincerò le prove di Taxi a due piazze, qui declinato al femminile. Nell’originale c’è un tassista uomo con due mogli, mentre il nostro spettacolo prevede una tassista donna con due mariti.è una macchina da guerra, mentre faremo lo spettacolo continuerà con Pomeriggio Cinque. Faremo le prove al mattino, dalle 10.00 alle 14.00, per permetterle di andare in studio a preparare la ...

