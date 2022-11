F1 | GP Abu Dhabi 2022 Max Verstappen domina la FP2 davanti a George Russell e Charles Leclerc

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 novembre 2022) La seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abudi Formula Uno può essere senza dubbio ritenuta la più pregnante della giornata odierna. Sia perché sono scesi in pista tutti i piloti titolari (ben 8 sostituzioni rispetto al mattino!), sia perché si è girato nel medesimo orario in cui domenica prenderà il via la gara. Nella fase iniziale del turno molti si sono dedicati al lavoro con mescola media, pressoché ignorata dai più durante la FP1. In questo frangente sono arrivati segnali incoraggianti da parte della Ferrari, soprattutto per merito di, rimasto a lungo al comando della tabella dei tempi fino a quando in tanti non sono passati alle soft per le simulazioni di qualifica. Ovviamente, non è dato a sapersi quanto abbiano davvero spinto le Red Bull e le Mercedes, però quantomeno si è rivisto un po’ di ...