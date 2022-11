F1 | Fernando Alonso | “Il nostro programma è andato avanti senza problemi Dobbiamo lavorare per le qualifiche”

(Di venerdì 18 novembre 2022)ha riportato le proprie sensazioni al termine della prima giornata d’azione valida per il Gran Premio d’Abu Dhabi, atto conclusivo del Mondiale F1 2022. L’asturiano ha completato allottavo posto la FP2, la più indicativa in termini cronometrici. Il due volte campione del mondo ha affermato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Ho avuto meno tempo a disposizione vista la predi Jack Doohan durante la FP1. Il, mi sono abituato abbastanza bene alla monoposto”. L’ex vincitore della 24h Le Mans ha concluso dicendo: “Abbiamo bisogno di un po’ più di lavoro per poter avere una macchina pronta per domani in qualifica. Ogni giornata sembra l’ultima, mi sto godendo ogni singolo ...

Gli altri piloti Settimo tempo per l'Alpine di Esteban Ocon , che precede il compagno di squadraall'ultimo weekend prima del passaggio in Aston Martin . A chiudere la top ten ci sono ...Completano la graduatoria dei primi dieci, Daniel Ricciardo e Valtteri Bottas. 12° Sebastian Vettel, al suo ultimo venerdì di lavoro in Formula 1 prima di un meritato periodo di pausa.In vista dell'ultimo appuntamento stagionale ad Abu Dhabi Fernando Alonso guarda già al futuro e a tal proposito è apparso molto motivato in conferenza stampa. "Vincere il titolo è ciò che mi motiva ...Settimo tempo per l'Alpine di Esteban Ocon che ha preceduto il compagno di squadra Fernando Alonso. Nono tempo per Daniel Ricciardo, che Helmut Marko ha già dato per fatto alla Red Bull come terzo ...