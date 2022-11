(Di venerdì 18 novembre 2022) Witoldè stato, l’Agenzia Mondiale anti, per un secondo mandato triennale. “Sebbene siano stati compiuti molti progressi, molto resta da fare insieme – ha detto il 38enne polacco ex quattrocentista – Il sistema antideve ancora essere rafforzato e questo richiederà la piena attenzione dell’intera comunità anti”. SportFace.

SPORTFACE.IT

Il presidente dell'Agenzia mondiale antidoping, Witold, ha tenuto un discorso con il quale ha aperto il Wada Global Education Conference (Gec) a Sydney in Australia. Ecco le sue parole in merito al controllo sull'antidoping russo: 'Abbiamo una linea ...ha poi sollevato uno dei punti più importanti dell'intera vicenda , il discusso ritardo del ... ' Ilsui minori è un reato nello sport. Chi lo fa dovrebbe finire in carcere. Il loro posto è ... Doping, Banka rieletto presidente della Wada Witold Banka è stato rieletto Presidente della Wada, l’Agenzia Mondiale antidoping, per un secondo mandato triennale.Altin fiyatlarina dolar endeksi ve seçim dopingi - ABD Merkez Bankasi'nin (Fed) faiz politikasi sonucu zorlu bir yil geçiren altin fiyatlari, ara seçim sonuçlari öncesinde dolar endeksinde geri çekilm ...