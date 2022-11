Djokovic sul tremore della mano | “Non voglio dire cosa avevo | non do vantaggio agli avversari”

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 novembre 2022) Novak, dopo il match vinto contro Medveded alle Atp Finals ha parlato dell’accaduto alla fine del secondo tempo. “? Non, non è il caso di farlo in conferenza stampa e di dare vantaggi ai miei. Non sono proprio freschissimo, al momento, ma non sono preoccupato. La preoccupazione toglie energie, io farò tutto quello che posso con il mio fisioterapista per recuperare bene per domani. Ho sperimentato recuperi molto veloci nel corsomia carriera”. SportFace.