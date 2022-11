Cataudo | “Bene l’incontro tra Rubano e il ministro Schillaci | serve svolta sanitaria”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ho accolto con particolare gioia, non solo in qualità di amministratore di Forza Italia, ma soprattutto in qualità di medico che quotidianamente vive le problematiche sanitarie ataviche che affliggono i cittadini Sanniti, la notizia deltra ildella Salute e l’Onorevole Francesco Maria, che si è fatto portavoce delle istanze e delle criticità sanitarie del territorio Sannita, alla presenza del Presidente dell’Ordine dei Medici divento, il Dott. Ianniello e di rappresentanti istituzionali e di comitati civici del Comune di Sant’Agata de’ Goti. Ancora una volta, l’On.leha dimostrato la profonda dedizione ed attaccamento al nostro territorio e, soprattutto, la caparbietà e determinazione con le quali sta onorando gli impegni assunti ...