Black Adam | The Rock ha trasformato il suo fisico | come ha fatto

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ulteriore clamorosa metamorfosi per Dwayne Jhonson, per interpretare il protagonista del suo ultimo film l’attore ha stravolto la sua dieta PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM E’ uno degli attori più amati di Hollywood ma Dwayne Jhonson deve la sua popolarità soprattutto al passato da wrestler che lo avevaemergere fin da subito Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

La Gazzetta dello Sport

E non è Superman Le nuove chiacchiere sul Superman di Henry Cavill , specialmente in seguito al suo cameo in, hanno ispirato teorie su teorie riguardo a un probabile nuovo film per il ...Durante la premiere di Come per disincanto , Amy Adams ha parlato brevemente ai microfoni di Variety del ritorno di Henry Cavill come Superman ine prossimamente in altri film del DCU. Il volto di Lois Lane nell'Universo DC ne ha parlato con grande entusiasmo: Ha poi aggiunto, sulla possibilità che la rivedremo rivestire i panni dell'... "Black Adam" ha un fisico clamoroso: la metaforfosi di "The Rock" Dwayne Johnson DC, dopo il cameo in Black Adam. In una recente intervista a Variety, Amy Adams ha commentato la grande notizia che vede così il ritorno di Cavill nei panni dell’amato supereroe. L’attrice si è detta ...Superman 2, l'Uomo d'Acciaio Herny Cavill tornerà sul grande schermo, ma la lo farà anche la sua dolce metà, intepretata da Amy Adams