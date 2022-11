Alessandro Cattelan torna a condurre X Factor a sorpresa | “Cosa ci faccio qui? Il mio lavoro | Fedez”

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ieri sera, giovedì 17 novembre, il palco del Teatro Repower di Milano si è illuminato per il quarto appuntamento live di X. A sorprendere pubblico in studio e da casa però è stata la presenza disul palco. Dopo due anni dal suo addio al programma il conduttore èto sul palco con lo stesso abito usato nel novembre 2020. “Buonasera a tutti e benvenuti al quarto live. Siete davvero pronti? E allora facciamo un po’ di casino per i quattro giudici di Xciil mio. Riprendiamo dopo sette giorni dal live scorso con la doppia eliminazione. Puntata che ci ha fatto penare, ma adesso è arrivato il momento dei loro inediti”, ha detto ...

... racchiusi tutti nell'album X Factor Mixtape 2022 pubblicato da Sony " ha visto anche il ritorno dell'uomo che X Factor lo ha condotto per 10 anni: parliamo diche, dopo aver dato ...N. C. Perché GIORGIA 9 Esattamente cosa gli si può dire a Giorgia A parte che è una interprete come ce ne sono poche al mondo, capace di elevare allo stato angelico anche ...Alessandro Cattelan, a distanza di due anni dal suo addio a X Factor, è tornato a condurre il talent di Sky. Sorprendendo i fan e gli stessi giudici, si è presentato sul palco con lo stesso abito del ...Un’allucinazione collettiva No, davvero nel corso del quarto Live di ieri sera abbiamo rivisto Alessandro Cattelan alla conduzione di X Factor. Una sorpresa durata solo pochi secondi, il tempo di ...