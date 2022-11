Agroalimentare | call per società di capitali | “Ismea Investe” riparte con 100 milioni

(Di venerdì 18 novembre 2022)destina 100di euro alla nuova edizione del bando “”, dedicato allediattive nel settore agricolo e. La nuova edizione mette a disposizione delle imprese sia finanziamenti agevolati che interventi a condizioni di mercato nel capitale di rischio, per supportare progetti di sviluppo produttivo e/o commerciale, anche mediante processi di aggregazione tra aziende. Il testo integrale del bando è già disponibile sul sito. Le relative domande di partecipazione potranno essere presentate – attraverso il portale dedicato – dal 1 dicembre 2022 al 31 marzo 2023. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Regione Lazio

