Usa | padre deceduto per infarto | bimbo di 2 anni muore di fame

...e che il piccolo non sia stato in grado di ottenere alcun nutrimento dopo il decesso del", si ... Secondo i media, l'uomo aveva ottenuto la custodia del bambino poco dopo la sua nascita, mentre ...Il, secondo fonti locali, avrebbe coperto di ghiaccio il corpo del figlio ormai morto, per ... La mozione, presentata da, Regno Unito, Francia e Germania, è stata respinta da Cina e Russia. Si ...Dramma nello stato di New York, dove un bambino di due anni e' morto di fame dopo essere rimasto solo in casa senza cibo quando il padre e' deceduto per un infarto. David Conde Senior, 59 anni, e il p ...David Conde Sr., 59 anni e il figlio David Conde Jr. sono stati trovati senza vita nel loro appartamento a Geneva nello stato di New York il 15 febbraio Un bambino di 2 anni è morto di fame dopo che s ...