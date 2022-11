Traffico Roma del 17-11-2022 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 novembre 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esternamaggiormente concentrato tra laFiumicino e la Tuscolana rimane trafficata che l’interna tra Cassia e Prenestina ancora prudenza lungo il tratto laziale dell’autostrada del sole perché per un precedente incidente sono sempre possibili ulteriori disagi tra la diramazionenord dello svincolo di Ponzanono verso Firenze nessun cambiamento di rilievo in quest’ultima ora sul tratto Urbano della A24 dove gli spostamenti rimangono ottenuti in direzione della accade lo stesso su via della Foro Italico trafficata tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria per chi va a San Giovanni sempre difficoltà anche in questi 60 minuti sulla Pontina a causa di un incidente già segnalato non si ...