Totti e Noemi a braccetto a Dubai | la coppia sfila sul red carpet del Globe Soccer Award

(Di giovedì 17 novembre 2022)insieme anche nelle cerimonie ufficiali. La nuovaormai non si nasconde più e in queste ore è aper...

ROMA - Niente più uscite segrete, niente più scatti rubati. FrancescoBocchi escono ufficialmente allo scoperto e quest'oggi hanno fatto la loro prima uscita pubblica . E che uscita. La nuova coppia ha infatti sfilato sul red carpet del Glob Soccer Awards ,...FrancescoBocchi non si lasciano più, neanche per un secondo. L'ex calciatore e la flower designer sono volati insieme a Dubai , dove giovedì l'ex capitano della Roma ha partecipato alla cerimonia ...ROMA - Niente più uscite segrete, niente più scatti rubati. Francesco Totti e Noemi Bocchi escono ufficialmente allo scoperto e quest'oggi hanno fatto la loro prima uscita pubblica. E che uscita. La ...Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondono più e fanno coppia fissa anche nelle uscite ufficiali in cui è impegnato l’ex ...