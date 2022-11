Tetto al contante | Lega | “Sarà in legge di bilancio”

(Di giovedì 17 novembre 2022) (Adnkronos) – Nessun problema: dall’1 gennaio 2023 ilper l’uso delsalirà a 5mila euro. La normainserita nelladi. Così la, dopo gli articoli di stampa in cui siche la norma sulnon è più nella bozza del dl aiuti quater. “Nella prossima manovra dici saranno dei primi punti fermi: dall’innalzamento della soglia della flat tax allo stop allaFornero con l’avvio di quota 41 a una rinnovata pace o tregua fiscale, come l’ha chiamata Giorgia in Parlamento, e una revisione del reddito di cittadinanza chesicuramente compresa”, ha sottolineato dal canto suo il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo ...

