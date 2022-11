Studenti rapinati e molestati a Napoli | due arresti

(Di giovedì 17 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Rapina e molestie nel Centro storico di. Nelle prime ore di venerdì scorso, ma la Questura lo ha reso noto solo oggi, due uomini armati di coltello hanno rapinato trementre rientravano a casa, ed una delle vittime è stata anche molestata. Le indagini della Squadra Mobile, consistono nella raccolta delle testimonianze e nella visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali vicini al luogo dell’evento, hanno permesso, tra sabato e domenica, di sottoporre a fermo di polizia giudiziaria per rapina aggravata e violenza sessuale un 51enne liberiano, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, e per rapina pluriaggravata un ivoriano di 34 anni senza fissa dimora. I due sono stati rintracciati in un’abitazione di ...

ilmattino.it

