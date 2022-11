“Se serve | buttateli in mare” | così gli scafisti ci portano i clandestini Ora che dirà la sinistra?

(Di giovedì 17 novembre 2022) Caltanissetta, 17 nov – “Sein“. E’ la dichiarazione choc degli, emersa dalle intercettazioni agli atti dell’inchiesta ‘aperto’ della Procura di Caltanissetta su indagini della squadra mobile della Questura Nissena. Un’indagine che fa luce sui trafficanti di esseri umani, 18 nella fattispecie, che dalla Sicilia partivano alla volta della Tunisia per prelevare e trasportarein Italia. Una banda diche dalle intercettazioni annunciava, all’occorrenza, di “sbarazzarsi dei migranti in alto”. “Sein”:intercettati. L’operazione della polizia Stamani, alle prime luci dell’alba, 120 uomini della ...

