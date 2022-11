Rosalinda Cannavò svela il terribile problema | “Continuavo a farmi del male”

Leggi su inews24

(Di giovedì 17 novembre 2022) L’attrice e cantantehato uno dei momenti più difficili della propria vita privata e raccontato della svolta totale E’ stata la rivelazione assoluta del programma Tale e Quale Show, durante il quale si è messa in mostra sia come interprete recitativa, sia come cantante vera e propria. Stiamo parlando di, L'articolo proviene da Inews24.it.