Roma | nuovamente pestato dal branco il titolare del bar Antico Caffè al Laurentino

(Di giovedì 17 novembre 2022) Seconda aggressione per ildel baral38, che questa mattina all’alba è statoda undi persone. Un agguato a pieno titolo, considerato come gli aggressori, non nuovi a violenze verso la vittima, lo hanno atteso questa mattina presto, mentre l’uomo era intento a sollevare le saracinesche della propria attività di ristorazione. La vittima, nonostante le ferite, è riuscito a denunciare tutto alla Polizia sulle proprie gambe. L’agguato aldel bar diPer ildel baral38, non è il primo agguato che subisce nella vita. Il tentativo di contrastare la piazza di spaccio sul quartiere, con segnalazioni ...

SardiniaPost

- "Conclusa con esito positivo l'istruttoria del Garante delle comunicazioni relativa al ...avviciniamo alla campagna elettorale regionale e saremo vigili a controllare quando si entrerà..., 17 nov. Lidl Italia scende in campo per dare un contributo concreto alla lotta contro la ... infatti, serie difficoltà nell'inserirsinel mercato del lavoro e subisce gli effetti della ... Strade, Solinas torna a Roma da Salvini: "Aggrediremo il gap strutturale della Sardegna" - sardiniapost Il torneo calcistico più importante e coinvolgente del mondo però non vedrà di nuovo scendere in campo l'Italia ... andarci in automobile. Se si partisse da Roma, per arrivare allo stadio Al Bayt in ...Dopo esser stato presentato fuori concorso nell'ultima edizione del Festival di Cannes e aver raggiunto oltre 500. (ANSA) ...