Propone online false assicurazioni auto | denunciata 34enne residente in Campania

(Di giovedì 17 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri di Stresa hanno denunciato una donna di 34 anniinper una truffa ai danni di un cittadino di Baveno (Verbano-Cusio-Ossola). L’uomo aveva versato alla donna, chesi presentava come brokerndo polizze assicurative permobili apparentemente molto vantaggiose, la cifra di 350 euro su una carta prepagata. Nonostante il denaro versato, l’assicurazione non era però stata stipulata e la donna si era resa irreperibile. I carabinieri l’hanno rintracciata e. Ha diversi precedenti specifici ed è statadai carabinieri campani perché, nell’ultimo periodo, avrebbe compiuto altre truffe simili in altre zone d’Italia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Stellantis

Unieuroquesto televisore a 299 euro ; di listino costerebbe 549,90 euro, ergo gode di uno sconto del 45%. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzioneo in tre rate senza ...Sul cantiere pensioni va in pressing anche Forza Italia, chedi adeguare gradualmente gli assegni più bassi. Gli azzurri, che in manovra promettono anche una "pace fiscale molto estesa", ... UNA NUOVA COLLEZIONE ONLINE PER DS AUTOMOBILES ha scelto di farlo anche online, realizzando un e-shop particolarmente fornito. Ancora più piacevole è poter risparmiare al momento di inserire un ordine; e questo è possibile grazie a uno dei codici ...