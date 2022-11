Pmi Day torna in presenza con numeri record | 106 aziende e 4 700 studenti | coinvolti anche agricoltura e artigiani

(Di giovedì 17 novembre 2022) Bergamo. In tredici edizioni a livello nazionale sono stati circa mezzo milione gliche il progetto Pmi Day, proposto dal Comitato Piccola Industria di Confindustria, ha portato all’interno delleassociate: a livello territoriale Bergamo è sempre stata tra la realtà più frizzanti, in termini di partecipazione tanto delle imprese quanto delle scuole, e l’appuntamento ai nastri di partenza per il 2022 non fa altro che confermarlo. Dopo due anni di incontri online, che avevano fatto segnare l’adesione rispettivamente di 51, 51 scuole e 4.150 ragazzi (nel 2020) e di 85, 64 scuole e 5.000 ragazzi (nel 2021), la nuova edizione che scatta sabato 18 novembre vede ai nastri di partenza ben 106 imprese, 59 scuole e 4.700: un risultato che testimonia in modo chiaro la ...

Domani, venerdì 18 novembre, le imprese delle province di Agrigento, Messina, Palermo e Ragusa apriranno le porte a studenti e insegnanti in occasione della tredicesima edizione del, la giornata nazionale delle piccole e medie imprese organizzata da Piccola Industria di Confindustria, che anche quest'anno vedrà Sicindustria in prima linea. Il, che si svolge in ...OLBIA. Anche Olbia aderisce al. L'edizione XIII della Giornata delle piccole e medie Imprese si terrà domani, venerdì 18 novembre. Confindustria Centro nord Sardegna promuove una serie di incontri, con il coinvolgimento di ...Domani, venerdì 18 novembre, le imprese delle province di Agrigento, Messina, Palermo e Ragusa apriranno le porte a studenti e insegnanti in occasione della tredicesima edizione del PMI Day, la giorna ...L'iniziativa consente ai ragazzi, mediante le visite in azienda, di vedere come nascono i prodotti e i servizi ...