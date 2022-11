Napoli | è sempre più Spalletti - mania | pronto il rinnovo automatico - Sport - Calcio - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il sodalizio tra il club partenopeo e il tecnico toscano dovrebbe proseguire anche nella prossima stagione: il tutto mentre si sogna in grande in questa ...Il 37enne fuoriclasse di Funchal hadetto di voler giocare ancora per diverse stagioni ad ... nuovamente, aldi Luciano Spalletti. Ma, nel frattempo, ecco avanzare la candidatura di una ... Napoli, è sempre più Spalletti-mania: pronto il rinnovo automatico Il sodalizio tra il club partenopeo e il tecnico toscano dovrebbe proseguire anche nella prossima stagione: il tutto mentre si sogna in grande in questa annata ...Spalletti era candidato al premio di miglior allenatore ma non è sopravvissuto all'ultima scrematura (Guardiola, Mourinho e Ancelotti in lizza).